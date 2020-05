Roma, occhi su Todibo: ma la concorrenza è alta, lo Schalke ha l'opzione sul riscatto

Jean-Clair Todibo piace alla Roma, ma la concorrenza è davvero alta. I giallorossi, come riportato dal Mundo Deportivo, hanno chiesto informazioni al Barcellona per poter arrivare al calciatore francese, ma bisognerà vedersela con la concorrenza di Everton, Bayer Leverkusen, Watford, Southampton e Monaco. Inoltre lo Schalke, club in cui è in prestito, ha un'opzione di riscatto fissata a 25 milioni.