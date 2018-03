Roma, occhi sul rendimento di Destro: 2.5 mln se segna altri 5 gol

© foto di Federico Gaetano

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul momento di Mattia Destro, centravanti del Bologna che sabato incontrerà la Roma, sua ex squadra. Il bomber di Ascoli Piceno anche in questa stagione non sta rendendo secondo le attese, ma il quotidiano mette in evidenza che - qualora da qui al termine del campionato dovesse riuscire a realizzare cinque reti - il patron Saputo dovrebbe pagare alla società giallorossa un bonus di 2.5 milioni di euro oltre ai 10 già liquidati.

Questo bonus scatterà infatti in caso di 30 gol realizzati nel triennio: Destro in questo momento è a quota 25.