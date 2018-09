Roma, occhio al Bernabeu: il Vaticano del Futbol non fa prigionieri

Fonte: Dal nostro inviato a Madrid

Che il "Santiago Bernabeu" abbia qualcosa di sportivamente religioso lo si evince appena te lo ritrovi davanti. Un impianto colossale, preso d'assalto da migliaia di turisti a settimana e oggetto di foto e selfie da ogni parte del mondo. Il Vaticano del futbol lo ha definito un taxista mentre parlava con i lucciconi agli occhi ripensando alla tripletta di Champions messe in fila dalla squadra di Zidane e a precisa domanda sul significato di tale definizione ha aggiunto: "Non ci sono altri posti così nel mondo: al Bernabeu il calcio si respira in ogni angolo. E' un luogo spirituale".

Lo capiranno presto i 3mila tifosi giallorossi attesi a Madrid nelle prossime ore e lo capiranno presto anche i tanti giocatori giallorossi che non hanno ancora avuto la fortuna di calcare questo mitico terreno di gioco che ha fatto la storia del calcio Mondiale. E' vero che talvolta, lo stesso Bernabeu, si è rivelata un'arma a doppio taglio per il Real Madrid, ma il credito di Lopetegui e dei giocatori difficilmente verrà scalfito da una partita non al 100%. Se dovesse trovarsi in difficoltà infatti, il club madridista avrà dalla propria parte almeno 70mila tifosi pronti a sostenerlo a ogni passo, contrariamente da quanto successo in altri momenti della sua storia quando copiosi fischi ricoprivano gli uomini in campo rei di non giocare un calcio spumeggiante. Questo è un momento diverso per la squadra di Florentino Perez, una piccola rivoluzione accompagnata positivamente dalla maggior parte dei tifosi.

Lo spirito del Bernabeu non dovrà però incutere timore tra i giallorossi, abituati a giocare all'Olimpico e non certo allo stadio di Paperino. Servirà una grande prestazione per scordarsi il clima che circonderà la squadra di Di Francesco. Una partita aggressiva e propositiva quanto attenta e di grande concentrazione. La cornice è la migliore che un calciatore possa sognare, adesso non resta che attendere per capire se la città che ospita il vero Vaticano, sarà capace di tenere a bada uno dei centri spirituali del calcio mondiale.