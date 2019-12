© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Valencia ha recapitato un'offerta alla Roma per Alessandro Florenzi. Il club spagnolo è pronto a mettere sul piatto un prestito oneroso da 500mila euro con riscatto fissato a 13 più bonus che diventerebbe obbligo nel caso in cui gli spagnoli approdassero in semifinale di Champions oppure se riuscissero a qualificarsi di nuovo alla competizione tramite il campionato. La situazione intorno al calciatore però sta cambiando, visto che dopo il colloquio con Fonseca e il rilancio da titolare, stanno spingendo l'esterno a restare senza ulteriori grattacapi. A Capodanno verrà fatto un punto col suo agente, ma al momento la sensazione è di una permanenza almeno fino al prossimo giugno. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.