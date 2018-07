Roma, offerta per N'Zonzi: 25 mln più bonus al Siviglia

Il Chelsea abbandona Daniele Rugani e vira su Mattia Caldara con una prima offerta da 40 milioni di euro. Secondo quanto riporta La Repubblica, il futuro dell'ex Empoli potrebbe dunque essere ancora in Italia. Molto probabilmente a Torino, sempre alla corte di Allegri, ma non è del...

Juventus, nuovi scenari in uscita: Caldara-Chelsea e Rugani-Milan

Portogallo, Eder esulta: "Notte incredibile, non so che cos'altro dire"

Francia beffata in casa, AS titola: "Maracanazo a Sant-Denis"

Francia, Deschamps: "Siamo delusi, ma non gettiamo il lavoro fatto"

Portogallo, Santos: "CR7 esempio per tutti, dentro e fuori dal campo"

Francia, Griezmann: "Due finali perse in un mese"

Genoa, Veloso: "Felice per la vittoria del Portogallo, siamo forti"

Francia, Lloris: "Sconfitta difficile da digerire, ma ci deve servire in futuro"

Francia, Pogba: "Andiamo via a testa alta. Dalle sconfitte si impara"

Roma, i convocati di Spalleti: out Florenzi, c'è Bruno Peres

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa sapere l'entità dell'offerta che la Roma presenterà a Steven N'Zonzi per farlo arrivare nella Capitale: si parla di un quadriennale a oltre tre milioni a stagione. Secondo quanto scrive Il Romanista, il Siviglia chiede 30 milioni a fronte di un'offerta di 23, con la possibilità di chiudere a 25 più bonus, visti i due anni di contratto rimanenti e la volontà del trentenne di trasferirsi.

