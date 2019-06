Roma, offerti 30 milioni più Dzeko per Icardi: l'Inter rifiuta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato questa mattina da La Repubblica, la Roma avrebbe già presentato un'offerta all'Inter per Mauro Icardi, inserendosi così nei piani bianconeri che puntano a rilevare l'attaccante argentino nel corso della prossima estate.

Proposta troppo bassa - I giallorossi, consapevoli del forte interessamento di Conte per Edin Dzeko, hanno messo sul piatto il suo cartellino più 30 milioni cash. Una cifra ritenuta troppo lontano dal reale valore di Maurito, anche se i nerazzurri hanno fretta di trovare un acquirente credibile per l'ex capitano così da poter far mercato con i soldi che verranno incassati.