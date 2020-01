Ieri sera Gianluca Petrachi ha ammesso di essere alla ricerca di un centrocampista per rinforzare la rosa in questo mercato di gennaio. Come riportato stamane dal quotidiano As, il profilo giusto per la Roma potrebbe essere così quello di Gonzalo Villar, classe '98 dell'Elche. La società giallorossa, infatti, avrebbe già presentato un'offerta da tre milioni di euro al club spagnolo, ma resta da capire anche la volontà del Valencia che ha il diritto di prelazione entro 72 ore dall'offerta di un altro club.