Roma, oggi chiusura dei conti in rosso. Poi summit Pallotta-Friedkin

Oggi il CdA della Roma certificherà la chiusura di un semestrale in rosso. A riportarlo è La Repubblica, che dà conto della situazione del club, spiegando come Pallotta e Friedkin si incontreranno per siglare gli originali del preliminare. Entro due mesi la Roma sarà a tutti gli effetti in mano a Friedkin. Per mettere piede a Trigoria aspetteranno il passaggio di quote.