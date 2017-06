Roma, oggi contatto con Nainggolan per il rinnovo. United alla finestra

© foto di Insidefoto/Image Sport

Secondo la Gazzetta dello Sport nella giornata di oggi ci sarà un contatto fra la Roma e l'entourage di Radja Nainggolan per fissare la data in cui discutere del rinnovo. Il Ninja chiede 4 più bonus, la Roma è ferma a 4 bonus compresi ma le premesse ci sono tutte. Manchester United permettendo, perché secondo la rosea la pista legata ai Red Devils è ancora assolutamente viva visto che Mou ha messo sul piatto 7,5 milioni a stagione (nonostante l'imminente arrivo a Old Trafford di Matic, ndr).