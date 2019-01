© foto di Federico Gaetano

Analizzando la sfida che attende questa sera i giallorossi contro la Fiorentina in Coppa Italia, il Corriere di Roma sottolinea come tra i convocati di Di Francesco ci sia anche Luca Pellegrini. Il terzino classe '99, ad ogni modo, sembra veramente a dun passo dal Cagliari. Il giocatore infatti nelle prossime ore si trasferirà in prestito secco fino al termine della stagione.