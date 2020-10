Roma, oggi nuovi contatti per Smalling: Verissimo e Marcao le alternative

vedi letture

La Roma ha bisogno di un nuovo difensore centrale e la situazione Smalling sembra non sbloccarsi. Come rivela Il Messaggero, infatti, ci sarebbero stati dei passi indietro nella trattativa che potrebbe portare l'inglese a Roma. Qualora non si dovesse concretizzare il trasferimento del centrale in forza al Manchester United, la Roma virerebbe con forza su Verissimo o Marcao, mentre sembra da escludere l'ipotesi Rüdiger, che percepisce 4,8 milioni di euro e che interessa al Milan. Per la giornata di oggi sono comunque previsti nuovi contatti con la dirigenza dei Red Devils per Chris Smalling.