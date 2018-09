Roma, ok il modulo è giusto. Schick unico dilemma per DiFra

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla Roma serviva una vittoria, servivano punti e servivano delle risposte. Contro il Frosinone è arrivato tutto: tre punti, quattro gol ed un gioco che finalmente è tornato sui livelli della passata stagione, quando i giallorossi arrivarono in semifinale di Champions League. Certo, il Frosinone non è il Real Madrid, ma la Roma nelle ultime settimane aveva subito la rimonta in casa con il Chievo ed era stata sconfitta dal Bologna.

MODULO VINCENTE - Di Francesco, in vista del derby, ha lasciato a riposo Dzeko e Cristante ed ha mandato in campo la Roma con il 4-2-3-1. De Rossi e Nzonzi a fare scudo in mezzo al campo, El Shaarawy e Under e creare pericoli e Pastore nel ruolo di trequartista. Unica punta Shick, alla disperata ricerca del gol. Il modulo, con il Flaco nel suo ruolo naturale ed Under libero di esprimere il suo talento, funziona alla grande. La linea mediana con Nzonzi e De Rossi può permettere a Di Francesco di mandare un campo 4 giocatori super offensivi, anche se servirà un avversario più probante per capire se la strada intrapresa è quella giusta.

SCHICK ANCORA A SECCO - L'unica nota negativa della gara della Roma è Patrick Schick. Il ceco ha sui piedi due palle nitide per segnare, ma la palla ancora non entra. Il talento c'è, è innegabile, manca quella giusta cattiveria in area di rigore. La domanda è sempre la stessa: Schick vale la spesa fatta dalla Roma?