Roma, Olsen a un passo dall'addio. Defrel verso Cagliari

© foto di Federico Gaetano

Nonostante la Roma stia trattando le uscite di Nzonzi e Schick (Monaco, ndr), i due saranno però disponibili per la prossima amichevole, a differenza di Santon, Riccardi, Veretout e Gonalons (tutti per questioni fisiche). Assente anche Olsen, ormai a un passo dall’addio (lo vogliono in Premier e il Benfica). Quasi ai saluti anche Defrel, vicinissimo al Cagliari. Per lui però c’è una buona notizia: riavrà la patente sospesagli a marzo a Genova. Il test dell’alcol a cui era stato sottoposto dopo un incidente è stato giudicato irregolare.