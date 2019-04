Roma, Olsen bocciato: per l'estate l'obiettivo è Cragno

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Con ogni probabilità la Roma andrà alla caccia di un nuovo portiere per la prossima stagione, visto che Robin Olsen non ha convinto ed è stato bocciato. Secondo quanto riportato da Rai Sport il club giallorosso sta pensando seriamente ad Alessio Cragno, estremo difensore del Cagliari che sta facendo benissimo in questa stagione.