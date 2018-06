Roma, Olsen e Cillessen le alternative in caso di addio ad Alisson

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola disegna le possibili strategie della Roma per un eventuale dopo Alisson. I nomi che sta studiando la società giallorossa sarebbero quelli di Robin Olsen, portiere svedese del Copenaghen e della Svezia. Poi Jasper Cillessen del Barcellona, a cui potrebbe star stretto continuare ad essere il vice di Marc Andre Ter-Stegen in Catalogna ancora a lungo.