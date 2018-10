Roma, Olsen: "Felice di giocare in questo club fantastico"

Il portiere della Roma Robin Olsen è intervenuto ai microfoni di Roma TV dopo il successo ottenuto con il CSKA Mosca: "Le mie parate? Loro sono partiti molto bene, sono contento di aver contribuito alla vittoria con le mie parate, ma al di là della prestazione personale mi rende felice la vittoria. Una partita importante, da vincere, sapevamo che non sarebbe stato facile. Sintonia con la squadra? È sempre difficile iniziare con un nuovo club, in un nuovo calcio e in un nuovo campionato, non è facile capire subito qual è la filosofia del club, come gioca la squadra. Con un passo alla volta mi sono integrato, ho capito alcune cose anche rapidamente, sono veramente felice di essere qui e di giocare per questo club fantastico. Cerco di migliorare di giorno in giorno e sono felice che i risultati si vedano in campo. Andamento opposto tra Champions e campionato? Difficile da dire, venivamo da una partita negativa contro la Spal ma oggi la reazione è stata molto buona, abbiamo dimostrato la nostra forza contro un ottimo avversario e sono convinto che proseguiremo su questa strada". Lo riporta Vocegiallorossa.it.