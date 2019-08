© foto di Federico Gaetano

La Roma cerca acquirenti per Robin Olsen. Per il portiere svedese, riporta l'edizione romana del Corriere della Sera, spunta la Dinamo Mosca. I russi hanno perso per infortunio il titolare Anton Shunin e hanno sondato il terreno, senza però al momento andare oltre. 29 anni, Olsen è reduce da una stagione al di sotto delle aspettative, finita col declassamento in panchina a partire da aprile.