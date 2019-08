Roma, Olsen in uscita: l'agente in Italia per accelerare la cessione

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Robin Olsen è in partenza e non è un mistero. L'estremo difensore svedese della Roma, approdato un anno fa, piace al Copenaghen e al Fenerbahçe e, salvo sorprese, lascerà la Capitale. Per accelerare tale operazione, è sbarcato a Roma il suo agente, pronto a chiudere con la giusta offerta. Lo scrive Il Tempo.