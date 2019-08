© foto di Federico Gaetano

Robin Olsen è sempre più lontano dalla Roma. L'estremo difensore svedese lascerà i giallorossi e giocherà in Ligue 1: secondo quanto riportato da Marca, la trattativa con il Montpellier si è sbloccata nelle ultime ore: l'accordo tra le parti è per un prestito annuale con diritto di riscatto. In 27 presenze con i giallorossi ha subito 42 gol, le sue prestazioni non hanno mai convinto la dirigenza capitolina.