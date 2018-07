Roma, Olsen: "Passo in avanti per la carriera, sogno lo scudetto"

Da ieri Robin Olsen è ufficialmente il nuovo primo portiere della Roma e oggi lo svedese, ai microfoni di RomaTv, ha svelato le sue prime sensazioni per questa nuova sfida: "Sono felice ed emozionato. È un grande sogno venire alla Roma. Per la mia carriera è un grosso passo in avanti rispetto al Copenaghen e sono molto felice per questo. Alisson è un ottimo portiere e sono contento di venire qui e sostituirlo. Lui ha fatto molto bene alla Roma, ma sono contento di essere qui dopo di lui. Il Mondiale è stata un'esperienza importante. Abbiamo giocato partite molto difficili fino ai quarti di finale contro l'Inghilterra. Tutte queste partite mi hanno fatto acquisire esperienza. Tutti, dai tifosi alle persone del club vogliono vincere il campionato. Lo scudetto è il mio grande sogno".