Roma, Olsen ricorda il suo arrivo: "Speravo di venire fin da subito"

© foto di Federico Gaetano

Robin Olsen, portiere della Roma, ha parlato al portale svedese Dagens Nyheter della sua avventura alla Roma: "Quando mi è stato detto che l'agente era in contatto con Roma, è stata una grandissima gioia. E poi nel bel mezzo di una fase finale di Coppa del Mondo… Speravo di venire fin da subito: tutti i giocatori vogliono giocare al più alto livello possibile. Quando arrivi dalla Scandinavia è più complicato, perché c'è una grande differenza con il campionato italiano. Io poi nella carriera sono maturato tardi: per questo non mi sono mai fissato un obiettivo, ho lavorato sempre per obiettivi intermedi, a breve termine. Ha funzionato sempre bene. Ma i sogni sono sempre stati grandi. Sempre".

L'eredità di Alisson - "Non ero nervoso, ma teso. Desideravo ardentemente quella partita (contro il Torino, ndr), era il mio debutto in un campionato nuovo, in un club così grande. Ho cercato di mantenere la calma e facendo ciò che so fare. È finita bene, molto bene. I compagni mi hanno aiutato a non subire gol e mi hanno supportato in ogni situazione. Daniele (De Rossi, ndr) è stato il primo a voltarsi dopo il fischio finale e venirmi incontro per abbracciarmi. Ha significato molto. Da lì ho capito di far parte della squadra, si sono presi cura di me".