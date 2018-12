Roma, Olsen sconfigge l'ultimo tabù: quello dei piedi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel giorno in cui Alisson viene premiato come miglior portiere della passata serie A, la Roma guarda al passato con meno rimpianto e apprezza le scelte che in estate parevano destinate a destare discussioni che invece il rendimento attuale del campionato ha di fatto spazzato via. I giallorossi si godono Robin Olsen, uno che in estate non aveva l’appeal di chi andava a sostituire, ma che con i primi freddi invernali ha già convinto pienamente che la fiducia a lui concessa non è stata poi così malriposta. Anche la favola che voleva lo scandinavo abile tra i pali ma decisamente meno affidabile nell’interpretare il ruolo in chiave moderna, è stata cancellata dalla fredda costanza dei numeri e delle statistiche che lo identificano come l’estremo difensore più affidabile anche nella costruzione del gioco con i piedi. Secondo i dati Opta Olsen è il portiere più preciso della massima serie, con il 58,2 per cento dei passaggi lunghi completati. Un dato esemplificativo che vale più di mille conferme, e che aumenta il quadro d’assieme con il quale valutare il rendimento di un giocatore. Robin Olsen, da discusso acquisto estivo a certezza acclarata a campionato in corso, è la dimostrazione tangibile che farlo attraverso preconcetti non è mai la scelta corretta.