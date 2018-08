Roma, Olsen si presenta: "È un grande passo per la mia carriera"

Robin Olsen, nuovo portiere della Roma, è stato presentato a Boston in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni, riportate da vocegiallorossa:

Cosa rappresenta per te essere alla Roma e come hanno accolto la notizia in Svezia?

"Prima di tutto è un piacere essere qui, un grande passo per la mia carriera, è stata una scelta facile. In Svezia sono tutti contenti perché sappiamo che la Roma è un grande club".

Quando hai eliminato l'Italia immaginavi che saresti venuto in Serie A? Quali sono le sensazioni di questi primi giorni?

"Fu un match speciale per noi, molto duro, era difficile,siamo stati contenti ed è strano vedere che mi abbiano voluto lo stesso in Italia, dopo quanto accaduto (ride ndr). Abbiamo fatto il nostro lavoro e reso felici gli svedesi. Qui negli USA è tutto molto bello, abbiamo fatto diversi allenamenti molto intensi. Poi il match contro il Barcellona, sta andando tutto alla grande".

Quali sensazioni ha nel raccogliere l'eredità di Alisson?

"Alisson è un portiere fantastico, ho un grande rispetto per lui ma il club ha scelto di prendere me. Si parla molto di questo, ovviamente, ma è tempo di concentrarsi sul mio lavoro qui".

Quale è la tua migliore caratteristica?

"Ho esperienza in Champions e nel Mondiale. Do sempre tutto, anche in allenamento, e lotto per quello che voglio".

Sensazioni sui primi giorni di lavoro con il preparatore Savorani?

"Penso sia bravo con noi: è duro, ti parla direttamente, non nasconde le proprie emozioni e ti dà così l'opportunità di migliorare. Mi piace questo tipo di preparatore".

Pensi di poter migliorare con Savorani o pensi di mantenere il tuo stile scandinavo?

"Voglio migliorare con Savorani. Tutto è nuovo qui, mi confronto con stili diversi ma quando si riesce a fare un mix tra la tecnica scandinava e quella italiana c'è una crescita del portiere. Mi piace lo stile di Savorani".