Robin Olsen si è messo in mostra in questa prima parte di stagione difendendo i pari del Cagliari, sostituendo l'infortunato Cragno in modo impeccabile, tanto da tornare appetito sul mercato. Per la gioia della Roma, titolare del suo cartellino, e che non lo ritiene più parte del progetto. Lo svedese, 30 anni, è il soggetto dell'apertura di Record di stamattina. Lo Sporting CP si sta muovendo già per la prossima stagione.