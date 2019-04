Roma, Olsen verrà ceduto: Cragno o Onana al suo posto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Robin Olsen al termine della stagione saluterà la Roma con ogni probabilità per accasarsi in Premier League dove ha ancora buon mercato. Il primo obiettivo per sostituirlo è Alessio Cragno del Cagliari, anche se non dispiace neanche il camerunese André Onana di proprietà dell'Ajax.