Roma, Olsen vicino al Bayer Leverkusen. Si tratta sulla modalità di trasferimento

La Roma sta concludendo la sua prima cessione stagionale, stando a quanto rivela il sito del Corriere dello Sport. Robin Olsen, portiere in questa stagione in prestito al Cagliari, è a un passo dal Bayer Leverkusen. La Roma sta trattando con il club tedesco la modalità del trasferimento, lo svedese sta spingendo per giocare in Bundesliga dopo due anni ricchi di bassi in Serie A.