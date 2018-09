Roma, Olsen: "Vincere il derby per il nostro rilancio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il portiere della Roma Robin Olsen ha rilasciato un'intervista al portale svedese aftonbladet.se prima del derby contro la Lazio:

Sulla vittoria sul Frosinone senza aver subito gol.

"È stato un sollievo. Abbiamo segnato dopo un paio di minuti e si vedeva che sarebbe stata la nostra serata. Abbiamo avuto un inizio difficile in campionato, ma ogni tanto le cose cambiano e spero che il match di mercoledì possa farci continuare a vincere. Sabato c'è una partita importante, un derby estremamente importante da vincere, potrebbe darci una grande spinta".

Sul ritiro.

"Non è così drammatico. Ci alleniamo, mangiamo insieme e usciamo. Dopo cena di sera vai a letto e dormi, non è così drammatico come suona. Abbiamo avuto tempo di rivedere alcune cose che dobbiamo migliorare, e così la squadra lo farà".

Ha avuto qualche effetto?

"Sarebbe bello se vincessimo 4-0 (ride, ndr). Ma è difficile da dire. Abbiamo vinto l'ultima con questo risultato ed è stato importante per noi".

Sul clean sheet col Frosinone.

"Gioco ogni partita per provare a non subire gol. Non è sempre possibile, ma c'è qualcosa per cui lottare. Dopo tutti i gol subiti a inizio stagione, è stato bello rimanere a zero".