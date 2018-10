Roma, Olsen: "Voglio provare a vincere lo scudetto con i giallorossi"

Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Federico Gaetano

Robin Olsen, portiere della Roma, è intervenuto al portale svedese Viasat. Ecco le sue parole:

“Voglio provare a vincere lo scudetto e far dimenticare Alisson. Ma ormai non sento più questa pressione. Alisson è fantastico, c’è stata tanta pressione intorno a me e, soprattutto, all’inizio, ci sono stati tanti paragoni. Ma io voglio dimostrare il mio valore. La pressionè ancora c’è, ma ci sarebbe stata in ogni caso, chiunque fosse arrivato al posto di Alisson. Un portiere straordinario venduto per una cifra record, è normale che si siano fatti confronti. In Serie A ci siano molte buone squadre, ma io sogno di vincere con la Roma lo scudetto. L'ambiente è incredibile, soprattutto i tifosi. Ci sono giocatori che diventano leggende, la Roma ne ha, ma io voglio fare bene come chiunque al mio posto”.