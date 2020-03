Roma, operazione smaltimento in attacco. Poi caccia a un esterno e al vice Dzeko

Come in difesa, anche l’attacco della Roma in estate sarà oggetto di grandi cambiamenti. Oggi la squadra di Fonseca conta 10 uomini offensivi nella propria rosa. Fin troppi considerati i problemi di bilancio del club, ma quelli certi della loro permanenza in giallorosso sono solamente cinque: Kluivert, Carles Perez, Zaniolo, Pellegrini e Dzeko. Potrebbero diventare sei qualora Petrachi riuscisse a rinnovare il prestito di Mkhitaryan, per ora strada impossibile da percorrere considerato il contratto in scadenza nel 2021 con l’Arsenal. L’armeno dovrebbe dunque prima rinnovare con i Gunners e poi fare ritorno in giallorosso. Operazione decisamente complicata, ma che potrebbe trovare nell’agente Raiola un alleato prezioso.

COSA SERVE - Dovesse andare in porto la trattativa alla Roma, visto il piano cessioni che porterebbe lontani dalla Capitale Pastore, Kalinic, Under e Perotti, servirebbero due soli giocatori per completare il reparto. Così facendo il club giallorosso avrebbe ridotto il parco attaccanti da 10 a 8, ma garantendo comunque a Fonseca due calciatori per ruolo. Dunque la caccia sarebbe aperta per la ricerca di un nuovo vice Dzeko e di un esterno sinistro. I nomi più gettonati in questo momento sono due: Mariano Diaz e Stephan El Shaarawy. Entrambi erano stati accostati alla Roma già nel mese di gennaio, ma non c’erano i presupposti per un loro arrivo nella Capitale. Discorso diverso in estate. L’attaccante domenicano non è nei piani del Real Madrid come testimoniano le appena 4 presenze in questa stagione e per portarlo a casa la società di Florentino Perez chiede 20 milioni, mentre El Shaarawy sarebbe pronto a lasciare lo Shanghai per far ritorno a Trigoria rinunciando ai 14 milioni netti a stagione che percepisce in Cina. Due colpi che non toglierebbero spazio a un terzo acquisto più in prospettiva, ovvero Mudryk, attaccante esterno e trequartista, gioca indistintamente con entrambi i piedi: tocchi di esterno, passaggi filtranti, sventagliate a tuttocampo. Il talento diciannovenne dello Shakhtar Donetsk è ormai finito nel mirino dei grandi club europei, compresa la Roma di Paulo Fonseca che lo ha allenato durante la sua esperienza in Ucraina.