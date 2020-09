Roma, ora Fonseca dovrà rimotivare il quasi juventino Dzeko

Edin Dzeko si sentiva ormai un giocatore della Juventus e questo ennesimo stop a una trattativa in corso, come successo con Chelsea e Inter, lo ha decisamente colpito. Adesso dovrà essere bravo il tecnico Fonseca a fargli mettere da parte la delusione e a motivarlo per riportarlo al centro del progetto giallorosso. Con Fonseca in passato qualche screzio c'è stato, ma adesso tutti devono correre uniti verso la stessa meta: ovvero portare la squadra il più alto possibile in mezzo a mille difficoltà. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.