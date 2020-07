Roma, ora Fonseca non cambia più. Smalling in panchina e resta il dubbio Bruno Peres-Zappacosta

La Roma è a caccia del poker e Fonseca davanti avrà l'Inter di Conte. L’unico nome veramente cercato dalla società (per conto di Francesco Totti) dopo l’esonero di Ranieri. Una volta sfumata la trattativa per il tecnico salentino, il club ha ripiegato sul portoghese che nella gara d’andata ha strappato uno 0-0 a San Siro, mentre stasera vorrà provare a blindare il quinto posto. Per farlo si affiderà ancora alla difesa a 3 e senza cambiare tanto. Gli unici due dubbi sono rappresentati da Bruno Peres e Smalling. L’inglese è tornato ad allenarsi solamente venerdì e con Fonseca rimasto contento della prestazione di Kolarov nei tre centrali, il tecnico potrebbe scegliere ancora la soluzione con il serbo in difesa. L’altro ballottaggio è tra Bruno Peres e Zappacosta. Gli exit poll per ora vedono avanti il brasiliano che giocherebbe la sua quarta partita consecutiva. Dovesse essere così scendere in campo l’intero undici di tre giorni fa.

Un’inversione di tendenza decisa rispetto alle prime quattro gare post lockdown dove Fonseca ha utilizzato 20 giocatori diversi dal primo minuto creando molta confusione tattica e totalizzando una vittoria e tre sconfitte. Nelle successive partite con Parma, Brescia e Verona, invece, i calciatori utilizzati sono stati 15. Ben cinque in meno e in due occasioni (Fazio e Mirante) i cambi sono stati obbligatori a causa dei problemi muscolari avuti da Smalling e Pau Lopez. Alcuni giocatori poi sono totalmente spariti dai radar del tecnico nonostante Fonseca continui a convocarli. E’ il caso di Pastore, Under e Kluivert. Tre elementi che per motivi diversi il club cerca di vendere in ottica della prossima stagione. Se l’argentino pesa in maniera eccessiva sul bilancio a fronte di un rendimento ben al di sotto delle aspettative, gli altri due possono rappresentare due plusvalenze importanti che permetteranno di aiutare il club a tenere in ordine i conti e a non cedere Zaniolo.