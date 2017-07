Roma, ora Manolas aspetta il rinnovo. Ma il condizionale è d'obbligo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello sport, la trattativa lampo per la cessione di Antonio Rudiger al Chelsea, toglie di fatto Manolas dal mercato. Ora però, il centrale greco attende il rinnovo del contratto in scadenza nel 2019, anche se il condizionale è d’obbligo. Senza contare un altro aspetto: sia per l’aspetto tecnico che comportamentale a Trigoria avrebbero preferito vendere il greco. E mentre la Roma valuta, per la difesa torna la rumba dei nomi: da Foyth dell’Estudiantes (sempre più vicino), a Lemos del Las Palmas (ha una clausola da 30 milioni), fino ai più abbordabili Izzo (squalificato fino a ottobre) e Acerbi.