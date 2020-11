Roma, ora Mkhitaryan si candida a vice Dzeko. E Fonseca fa il “tifo” per le Asl

“Con un attaccante come Edin Dzeko non ha senso schierare Mkhitaryan da falso nove”, lo aveva detto Paulo Fonseca alla vigilia del match con la Juventus e forse domenica dopo la sfida di Marassi si sarà in parte ricreduto. A Mkhitaryan in queste prime dieci uscite stagionali si rimproverava un po’ il cinismo sotto porta e così ha deciso nelle ultime due gare di segnare 4 gol (1 al Cluj e 3 al Genoa). E’ la prima tripletta della sua carriera messa a segno in uno dei top 5 campionati europei e ha un peso ben specifico perché consente alla Roma di prendere punti su Inter, Juventus, Lazio, Atalanta, Sassuolo e Milan in un colpo solo.

Insomma, con un Mkhitaryan così, Fonseca e la Roma possono stare sicuramente più sereni perché a differenza del pensiero di inizio stagione del tecnico, ora il vice Dzeko non è più solo Borja Mayoral. Anche l’armeno rappresenta una soluzione interessante e sul quale l’allenatore aveva iniziato a lavorare già nel corso della pre-season. Poi l’esordio da falso nove a Verona nella prima di campionato con le occasioni che non erano mancate all’ex Arsenal e United che peccò di cinismo. Una soluzione, all’epoca dettata dal fatto che Dzeko era ormai a un passo dalla Juventus. La retromarcia sul bosniaco poi ha riportato l’armeno sulla trequarti, ma in situazioni d’emergenza l’intelligenza del settantasette giallorosso fa la differenza affinché renda quasi meglio del vero nove di Fonseca. Intanto l’Asl di Roma ha bloccato i nazionali, il portoghese non lo dice ma se la decisione non dovesse cambiare tirerebbe un sospiro di sollievo perché in un colpo solo garantirebbe a gente come Mkhitaryan di riposarsi e contestualmente abbassare il rischio di contagi evitando viaggi internazionali di cui non si sentiva il bisogno in questo momento.