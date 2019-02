Roma, ora rischia anche Monchi. Se salta Di Francesco ipotesi Panucci

© foto di Federico Gaetano

All'interno della crisi della Roma ora rischiano tutti, Monchi compreso. Il direttore sportivo giallorosso continua a proteggere Eusebio Di Francesco e non vara per il momento l'allontanamento dalla panchina, ma facendo così rischia in prima persona. James Pallotta, infatti, è scontento e a fine stagione potrebbe decidere di cambiarli entrambi. Nel frattempo, se il momento no dovesse continuare e la panchina saltare subito, oltre a Paulo Sousa c'è l'ipotesi Christian Panucci per la successione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.