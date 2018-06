Roma, ora serve cedere. Strootman potrebbe essere il sacrificato

Kevin Strootman potrebbe essere il big sacrificato da Monchi sull'altare del fair play finanziario: in caso di mancato addio di almeno un paio tra esuberi o rientri, il direttore sportivo della Roma potrebbe essere costretto a cedere un big come l'olandese. L'obiettivo è raccogliere 30 milioni entro il 30 giugno, con i suoi ex allenatori Spalletti (Inter) e Rudi Garcia (Olympique Marsiglia) molto interessati, stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport.