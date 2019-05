La Roma cambierà organigramma per ripartire. Dopo una stagione di apprendistato, Francesco Totti a partire dalla prossima stagione ricoprirà il ruolo di direttore tecnico: avrà più potere decisionale all'interno dello spogliatoio e anche nelle scelte di mercato. Quest'oggi l'ex capitano della Roma, presente a Firenze per la premiazione della Hall of Fame, non s'è sbilanciato, ma in questo senso i giochi sono ormai fatti.

Petrachi ds, addio Massara - Al suo fianco, riporta 'Sky', conferma la presenza di Gianluca Petrachi: l'attuale direttore sportivo del Torino ricoprirà lo stesso ruolo alla Roma e prenderà il posto di Frederic Massara.