Roma, ore convulse di mercato: tra uscite in ritardo e nomi per l’attacco

vedi letture

Una domenica movimentata per la Roma, tra uscite in ritardo e grossi nomi accostati in entrata. Un preludio ad una settimana che dovrebbe vedere qualche novità di mercato in casa giallorossa. Il ritardo nella trattativa per Karsdorp è motivato dalla presa di posizione del gruppo che gestisce il calciatore, avvisato in ritardo della scelta da parte della società. Il passaggio dell’olandese all’Atalanta è di conseguenza in stand by. Decisamente più effetto hanno fatto le parole di Aulas, presidente dell’Olympique Lione che ha avvicinato anche i giallorossi a Memphis Depay. L’ex United sembrava destinato al Barcellona, ma le parole del massimo dirigente del club transalpino hanno svelato una trattativa sottotraccia che i giallorossi stavano cercando di portare avanti. Tra gli altri nomi ponderati dai capitolini resiste anche quello del russo Kokorin, apprezzato da Fonseca nonostante la nomea di bad boy.