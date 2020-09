Roma, ottime impressioni tra Fonseca e Friedkin: rapporto pronto a decollare

Il primo incontro dal vivo tra Friedkin e Fonseca è andato più che bene, con le due parti che hanno avuto un'ottima impressione reciproca. Il senso del messaggio presidenziale per l'allenatore portoghese è stato lo stesso riferito via videochiamata, ovvero: "Speriamo di fare grandi cose insieme". Un rapporto dunque pronto a decollare, con gli americani che non si sono presentati a mani vuote avendo in tasca l'accordo per l'arrivo di Smalling a titolo definitivo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.