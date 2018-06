Roma, Pallotta: “Alisson vicino al Real, Nainggolan andrà all'Inter”

Fonte: Areanapoli.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

James Pallotta parla da Napoli, dove il presidente della Roma s'è recato per trascorrere qualche giorno di vacanza. Il numero uno del club giallorosso si è concesso una pizza in un noto ristorante della città partenopea e, attraverso il microfono del portale Areanapoli.it, ha brevemente parlato di mercato: “Alisson o Nainggolan al Napoli? No, De Laurentiis non vuole spendere tutti questi soldi. Alisson costa tanto, servono 78 milioni, è vicino al Real Madrid mentre Nainggolan andrà all'Inter”, le parole di Pallotta.