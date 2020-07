Roma, Pallotta aspetta Napoli per prendere delle decisioni. Che non riguardano la panchina

Situazione molto complicata in casa Roma. La sconfitta contro l’Udinese ha aperto una crisi importante nel club giallorosso. Come si legge sul Corriere dello Sport, Pallotta starebbe aspettando la gara contro il Napoli per prendere delle decisioni che però non riguardano la panchina. Nella serata di giovedì sarebbe stata presa in considerazione una sostituzione in corsa ma i non ci sarebbero i profili giusti.