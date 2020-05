Roma, Pallotta commenta le notizie su Friedkin: "Ai conti del club ci penso io"

Il Messaggero di questa mattina riporta alcune dichiarazioni del presidente della Roma James Pallotta per commentare le notizie in merito alla trattativa con Dan Friedkin e i problemi finanziari a cui dovrà far fronte il club nei prossimi mesi: "Fake news, ai conti della Roma ci penso io. Non ho sempre garantito alla Roma quello che serve? Lo farò anche stavolta".