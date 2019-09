© foto di Alberto Fornasari

Nelle ultime settimane il presidente della Roma James Pallotta ha dato una nuova struttura alla società che caratterizza soprattutto la catena decisionale sul mercato: il ds valuta i profili in base alle indicazioni del tecnico; l'amministratore delegato Fienga valuta i costi per poi chiedere il via libera del proprietario. Nel mezzo a questo ultimo passaggio, c'è l'intervento di Franco Baldini, che di fatto è "certificato" in via ufficiosa come il presidente ombra del club romanista. A riportarlo è Il Messaggero.