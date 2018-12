Roma, Pallotta è deluso. Ma le colpe sono anche sue

© foto di Federico Gaetano

Un '95, un '96, un '97 e due '99 in campo dal primo minuto. Ma a commettere gli errori decisivi non sono i giovani, bensì due calciatori di grande esperienza come Nzonzi e Manolas: il primo si fa anticipare da Joao Pedro, che serve a Ionita una palla solo da spingere dentro; il secondo sbaglia completamente il tempo dell'intervento, permettendo a Sau di involarsi tutto solo verso la porta di Olsen e di segnare il gol del 2-2 in 9 contro 11.

Non è un buon momento in casa Roma, tradita dai suoi senatori nel momento più delicato. Sky Sport fa sapere che il presidente James Pallotta non ha gradito il rocambolesco finale ed è deluso più che mai dalla mancanza di carattere della sua squadra, incapace ancora una volta di portare a casa un risultato positivo contro un avversario sulla carta più debole. Ma Pallotta dovrebbe anche interrogarsi sulla bontà del proprio operato, soprattutto in sede di mercato: la Roma, in estate, si è privata della qualità e della personalità di Alisson, Nainggolan e Strootman, sostituendoli con elementi validi come Olsen, Cristante, Pastore, Kluivert e Zaniolo, ma poco funzionali al sistema di gioco proposto da Di Francesco o ancora troppo giovani. Il mister ha dovuto ripiegare sul 4-2-3-1 per trovare la quadra, ma ha dovuto rinunciare ben presto a capitan De Rossi e a Lorenzo Pellegrini, due pedine insostituibili nello scacchiere tattico. L'esplosione di Zaniolo e la qualificazione in Champions hanno contribuito in parte a nascondere i problemi evidenziati dai giallorossi, che devono ritrovare fiducia e convinzione al più presto, se non vorranno aumentare la distanza dalle prime in campionato.