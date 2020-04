Roma, Pallotta-Friedkin al punto zero: la trattativa dovrà iniziare da capo

Dovrà ripartire da zero la trattativa tra Pallotta e Dan Friedkin che a fine dicembre era arrivata alla sua fase conclusiva con l'accordo per oltre 700 milioni di valutazione che sarebbero finiti nelle casse dell'attuale presidente. Adesso quell'intesa non vale più perché il prezzo è da rivedere e le parti dovranno ripartire da capo senza escludere che lo stesso Pallotta possa rispolverare la famosa brochure promozionale firmata da Goldman Sachs per arrivare ad altri potenziali compratori. Ovviamente Pallotta attenderà ancora l'imprenditore americano, sperando di poter arrivare con lui a una nuova intesa ma la fumata bianca è nuovamente molto lontana. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.