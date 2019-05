Roma, Pallotta: "Grave errore la mia assenza. L'anno prossimo ci sarò"

© foto di Federico Gaetano

James Pallotta, patron della Roma, ha parlato al sito ufficiale del club quest'oggi (qui la versione integrale), ammettendo che la sua assenza prolungata ha causato disagio al club: "Questo è stato un grave errore, la prossima stagione ci sarò. Avrei dovuto essere di più a Roma. A me sembra chiaro che ci siano alcune persone che sono insoddisfatte perché non potranno mai manipolarmi, minacciarmi o attaccarmi al punto da farmi vendere il Club. Conosco la storia di quasi tremila anni di Roma e so come funziona. Se qualcuno pensa di farmi scappare, questo non succederà. Vogliamo costruire qualcosa di grande qui e lo stesso desiderano tutte le persone che operano nel Club ogni giorno. Credo che la maggior parte dei tifosi voglia la medesima cosa. Abbiamo un gruppo che lavora con straordinaria dedizione e che soffre quando le cose vanno male o quando legge che tutto sarebbe in disordine. È vergognoso che ci sia gente fuori che cerca di manipolare i tifosi contro la Roma e contro di me. Sfortunatamente per loro non andrò da nessuna parte. A noi interessa solo costruire una Roma grande e vincente: niente e nessuno mi impedirà di perseguire questo obiettivo. Forza Roma Jim".