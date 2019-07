Roma, Pallotta ha dato l'ok per Higuain e Alderweireld

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Doppio possibile colpo per la Roma, come spiega La Gazzetta dello Sport. Perché James Pallotta ha avallato gli investimenti per Gonzalo Higuain e Toby Alderweireld, rispettivamente da Juventus e Tottenham. L'input è arrivato dopo il summit senese con Baldini e Petrachi. Il problema per l'argentino è l'ingaggio che, come da nuovo tetto salariale, dovrebbe essere intorno ai 4,5 milioni di euro.

ULTIMO ANNO DI CONTRATTO - Invece il belga è una buona scelta perché ha solo un anno di contratto con il Tottenham, sebbene abbia una clausola rescissoria valida fino a fine luglio. Così dai 30 richiesti la cifra potrebbe essere parecchio abbassata, con un quadriennale (fino al 2023) pronto a 2,5 milioni di euro annui: pochi rispetto ai 4 ora guadagnati, ma è pur sempre un'operazione da 10 netti all'anno.