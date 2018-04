Roma, Pallotta: "Ieri Dzeko il migliore anche grazie a Schick"

Al termine dell'incontro in Campidoglio col Sindaco Virginia Raggi (per la notizia CLICCA QUI! ), il presidente giallorosso James Pallotta è tornato sull'impresa di ieri contro il Barcellona soffermandosi su alcuni singoli: Penso che con Di Francesco a volte la squadra abbia avuto alti e bassi, ma se gioca come ieri può farcela contro tutti. Dzeko è stato l'uomo partita, molto di quello che ha fatto è stato anche grazie a giocatori come Schick che hanno controllato il pallone e gli hanno permesso di giocare uno contro uno, e quando lui è uno contro uno con chiunque può dominare, questo è più o meno quello che è successo".