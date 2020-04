Roma, Pallotta in cerca di nuovi partner e il mercato verrà ridimensionato

Con la trattativa per la cessione del club a Dan Friedkin bloccata in seguito all'emergenza Coronavirus, il presidente della Roma James Pallotta è tornato a sondare il mercato alla ricerca di nuovi partner. Non è facile però trovare nuovi investitori in un momento di totale recessione come quello che sta attraversando il mondo. Intanto l'imprenditore texano che era a un passo da spendere 710 milioni di euro per rilevare la società, ora pare pronto al massimo ad arrivare a 500, con lo stesso Pallotta che prima poteva sognare di fare plusvalenza dalla cessione e che ora si accontenterebbe di pareggiare i conti o addirittura perdere qualcosa. Ovviamente ciò comporterà anche un ridimensionamento del mercato e anche se Zaniolo e Pellegrini resteranno come promesso dal presidente, il tetto ingaggi dovrà essere tagliato e più di un giocatore rischierà la cessione. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.