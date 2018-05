Roma, Pallotta: "In Champions ci vuole il VAR. Orgoglioso della squadra"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

James Pallotta, presidente della Roma, ha parlato all'emittente statunitense Sirius XM dell'eliminazione dalla Champions League e dei torti arbitrali subiti dai giallorossi nella sfida dell'Olimpico contro il Liverpool: "Sono incredibilmente orgoglioso di questa squadra. Quando abbiamo iniziato la competizione, tutti parlavano del nostro girone come quello 'della morte' e l'abbiamo vinto. Abbiamo sorpreso tutti. Poi per battere il Barcellona e il Liverpool, i ragazzi hanno combattuto sempre, non importa cosa è successo. Se sono angosciato? Ci passerò sopra anche se assistendo al secondo tempo dagli spogliatoi, ho potuto vedere i replay e una lunga serie di interessanti 'non fischi' da parte dell'arbitro. Ero veramente arrabbiato e qualcosa deve essere fatto. So che gli arbitri fanno degli errori, ma il VAR può aiutare gli arbitri a risolvere alcuni di questi errori. In partite come questa deve essere usata. E' diverso in una partita di basket, visto che i punti segnati sono 120 per squadra. Ma quando una partita è così importante e alla fine della semifinale perdiamo per 7-6, se non ti vengono dati due rigori e un'espulsione agli avversari, è diventa difficile da digerire. Il Liverpool è comunque una squadra spettacolare, con grandi giocatori, un grande mister e grande organizzazione. Adesso abbiamo tre partite di campionato per centrare ancora la Champions, come abbiamo fatto tre volte negli ultimi 5 anni. Sono abbastanza felice di quanto abbiamo fatto. Dobbiamo essere realisti, il Real Madrid un fatturato di tre quattro volte maggiore rispetto al nostro, il Bayern almeno il doppio se non il triplo. Anche il Liverpool ci doppia in tal senso. Quindi abbiamo combattuto una battaglia calcistica con altre tre semifinaliste con un budget nettamente maggiore del nostro, quindi meritiamo del credito per quanto abbiamo fatto. Penso che avremmo fatto bella figura contro tutte le finaliste anche se non avrei voluto incrociare il Bayern. A parte gli errori di Nainggolan e Dzeko sui gol del Liverpool, abbiamo giocato una gara molto buona e avremmo potuto segnare anche 5-6 gol se avessimo avuto maggiore fortuna".