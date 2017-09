Roma, Pallotta in Italia la prossima settimana. Rinnovo vicino per Manolas

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

James Pallotta torna in Italia: secondo quanto riferito da Il Tempo, il numero uno della Roma sarà nella Capitale per la gara di Champions League contro l'Atlético Madrid del 12 settembre. Potrebbe, aggiungiamo, essere un fattore determinante per il rinnovo sempre più vicino di Kostas Manolas con i giallorossi.